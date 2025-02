Calcio serie d: 14,30. L’Imolese di D’Amore aspetta Fiorenzuola per rilanciarsi

Vietato sbagliare oggi pomeriggio per l’Imolese, di scena al Galli contro il Fiorenzuola (ore 14.30). Dopo sei gare senza vittoria (4 pari e 2 ko) e ancora a secco di successi in questo 2025, i rossoblù hanno bisogno di svoltare: con i playoff oggi distanti otto lunghezze, i tre punti contro gli emiliani sono d’obbligo, anche per evitare di trascinare avanti la stagione fino a maggio senza potersi togliere più soddisfazioni, come fatto nel finale della stagione scorsa. "Vogliamo riscattare gli ultimi risultati un po’ opachi e ridare una gioia ai nostri tifosi", dice Gianni D’Amore alla ricerca della migliore Imolese, quella vista nelle prime 15 giornate, prima di perdersi sul finire del girone d’andata.

Non se la passano certo meglio i rossoneri di Ciceri, alla ricerca di un blitz esterno per risorgere e abbandonare l’ultimo posto in classifica, che è tornata a muoversi grazie all’ultimo pareggio con il San Marino. "Nonostante l’ultima posizione, il Fiorenzuola non è assolutamente squadra da sottovalutare. Si è rafforzata nell’ultimo periodo e ha un buon impianto di gioco: sarà necessaria un’ottima prova". D’Amore sa che l’occasione è ghiotta per ritrovare una vittoria che in casa manca da quasi 2 mesi, ma sa anche che lo scherzetto è dietro l’angolo.

Via vai di mercato a Fiorenzuola tra partenze e arrivi: spicca il ritorno del bomber Fabio Ceravolo, tornato dopo la breve parentesi al Pro Palazzolo (5 gol in 14 presenze). Classe ’87, con 554 gettoni tra i professionisti e 112 reti all’attivo, ha indossato le maglie di Reggina, Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese e Padova: oggi al Galli ci sarà anche lui.

Giovanni Poggi