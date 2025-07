Calcio serie D

Secondo nuovo ingresso per il Poggibonsi, nella fase di costruzione della rosa per il 2025-2026. Dopo il portiere Matteo Bertini, classe 2005, scuola Genoa e provenienza Virtus Francavilla, arriva nell’organico del tecnico Federico Barontini il ventiduenne difensore Leonardo Borghi, reduce dall’esperienza nei dilettanti nazionali con la maglia del Figline. Centrale di retroguardia, Borghi ha rivestito in passato anche compiti nel settore della mediana e potrebbe, in teoria, essere impiegato da mister Barontini pure in mansioni di centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile del San Donato Tavarnelle, Leonardo Borghi ha proseguito il suo percorso nella formazione maggiore del club chiantigiano. Ha quindi contribuito alla vittoria del campionato di serie D 2021-2022 del San Donato Tavarnelle ed è approdato successivamente al professionismo della C con gli stessi colori. In un’estate di dolorosi addii che riguardano da vicino più di un comparto, dalla squadra allo staff alla dirigenza, comincia insomma a decollare per il Poggibonsi, il lavoro di edificazione del team. Un compito che sta portando avanti il direttore sportivo Marcello Bucciarelli, di intesa con il sodalizio in tutte le sue componenti, presieduto da Giuseppe Vellini. Ora le primissime formalizzazioni di rapporti e in seguito gli altri approdi previsti all’interno del gruppo. In attesa del raduno allo stadio Stefano Lotti per il collettivo, che sarà chiamato ad affrontare fatiche e insidie della stagione agonistica tra le conferme e la numerose variazioni che si apprestano a prendere consistenza. Tutto sulla base dei piani al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori di viale Marconi.

Paolo Bartalini