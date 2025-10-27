Calcio serie D: a cinque minuti dalla fine firma il blitz. Zampata di Barnabà, l’Imolese vola

TREVIGLIESE 0 IMOLESE 1

TREVIGLIESE: Illipronti, Ottini, Ruggeri, Gatelli, Cortinovis, De Gradi (1’ st Villone), Montalbano, Caporali, Principe (40’ st La Torre), Ciarmoli (29’ st Ortelli), Vinzioli (37’ st Pesenti). A disp. Bersanetti, Eberini, Rubagotti, Gaye, Cretti. All. Tricarico.

IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Lisi, Manzoni (34’ st Accursi), Riccardi; Mattiolo (37’ st Capozzi), Manes; Rizzi. A disp. Cipi, Nistor, Dragoi, Macario, De Chiara, Ayari. All. Potepan.

Arbitro: Arnese di Teramo. Rete: 40’ st Barnabà. Note: ammonito Barnabà.

TREVIGLIO (Bergamo) L’Imolese da trasferta colpisce ancora con un gol di Barnabà che vale tre punti e il ritorno alla vittoria dei rossoblù. Si conferma una macchina la squadra di Potepan lontano dal Galli, alla seconda vittoria in cinque gare da imbattuta. Imolese ottava a tre lunghezze dai playoff. Partita pimpante e divertente, con la Trevigliese a provarci già dopo 9 minuti con un tiro-cross di Montalbano, respinto con qualche affanno dalla retroguardia rossoblù. Prima dell’intervallo è Manes a far tremare i padroni di casa, con un rasoterra che sfiora il palo.

Nella ripresa meglio la Trevigliese. Ma a 5’ dal termine, la zampata decisiva di Barnabà, che buca Illipronti traducendo in gol una bellissima azione confezionata dal duo Accursi-Rizzi. Nel recupero l’ultimo brivido, dato dalla traversa di Ortelli centrata in pieno dai 30 metri. Poi i tre fischi: l’Imolese può festeggiare.

Giovanni Poggi