Calcio serie D. Acf Foligno, cinquina al San Donato e secondo posto. Ma Manni sbotta: "Più rispetto per i miei ragazzi»

FOLIGNO – L’Acf Foligno continua a volare, domenica con il San Donato Tavarnelle ha confezionato la cinquina che gli consente di rimanere al secondo posto alle spalle della lepre Livorno, posizione impensabile per una neo promossa. L’allenatore Alessandro Manni (foto), però, ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Voglio rispondere a coloro che dopo il confronto con la Fezzanese – ha esordito Manni - non hanno gradito il pareggio, risultato arrivato contro una squadra in lotta per non retrocedere ma che in quest’ultimo periodo ha raccolto punti pesantissimi. Dispiace leggere e sentire che nell’occasione l’Acf ha ‘steccato’. Non è così. Forse la mia squadra non è stata brillante come in altre circostanze ma in questa fase della stagione raccogliere punti davanti al nostro pubblico o lontano dal Blasone sarà sempre più difficile. L’Acf ha giocato la sua partita, poteva anche vincere, non ci siamo riusciti perché la Fezzanese ha fatto altrettanto per cui un pareggio fuori casa fa pur sempre classifica. A coloro che non hanno gradito – ha aggiunto il tecnico folignate – vorrei ricordare da dove siamo partiti. Avvio che fin dalle prime partite non si può definire a fari spenti ma subito protagonisti. Perché l’Acf, all’esordio in serie D si è subito presentata nelle parti alte della graduatoria, espugnando campi di squadre blasonate fino ad arrivare, già a conclusione della prima parte della stagione a raggiungere quello che era il nostro obiettivo prioritario: la salvezza. Un traguardo inimmaginabile che nessuno in estate avrebbe pronosticato ma un sogno che è diventato una splendida realtà. Realtà che vogliamo consolidare la cui conferma arriva grazie alla cinque vittorie casalinghe consecutive e dalla invidiabile posizione di classifica migliore delle tante big del raggruppamento. Merito dei ragazzi – ha concluso Manni – un gruppo compatto, dove tutti lottano per migliorarsi ancora nel tentativo di continuare a stupire per il prosieguo della stagione".

Carlo Luccioni