Calcio serie D. Acf Foligno, sfida di lusso contro il Grosseto. Manni ritrova Calderini. "La squadra è in salute»

FOLIGNO – Oggi al Blasone va in scena l’appuntamento di alta classifica tra l’Acf Foligno e il Grosseto. In palio tre punti molto importanti per consolidare la posizione alle spalle del Livorno capolista che prima del fischio di oggi vede l’Acf a 41 e l’undici maremmano due lunghezze indietro. Confronto tra due squadre reduci entrambe da uno scivolone. L’Acf fermata il turno precedente dal Gavorrano e il Grosseto superato in casa dal Terranuova Traiana. "Cosa ho detto alla squadra alla vigilia? Niente di più di quello che accade ogni settimana. Al cospetto di un avversario di di livello – ha spiegato Alessandro Manni – le motivazioni sono talmente grosse che non c’è la necessità di aggiungere altro se non mettere in guardia la squadra". Con la salvezza già in ghiaccio c’è l’ipotesi per gettare nella mischia qualche giovane? "La mia volontà e questa, compatibile però a quello che sono le dinamiche future. Intanto l’interesse – ha concluso Manni – è rivolto aGrosseto partita affascinante dalla quale proveremo a ritrovare il sorriso". Contro il Grosseto ritorna in campo Elio Calderini (nella foto) dopo la squalifica. "il mio compito, come sempre è quello di aiutare la squadra per cercare di fare punti necessari per rimanere nel gruppo della squadre che disputeranno i play off. Un obiettivo impensabile alla vigilia – ha detto l’attaccante - meritato per quanto fatto dalla squadra, un collettivo che vanta capacità e ha le qualità per continuare a regalare ai tifosi e alla società".

L’Acf oggi contro il Grosseto dovrà fare a meno di Mancini, fermato per un turno dal giudice sportivo ma, come detto recupera Calderini, la cui assenza a Govorrano ha pesato molto. Più difficile il recupero di Settimi che in ogni caso figura nella lista dei convocati. Questa la probabile formazione: Tognetti, Santarelli, Zichella, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Ferrara (Settimi) Panaioli, Khribech, Tomassini, Calderini.

Carlo Luccioni