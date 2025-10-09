Calcio Serie D: ai trentaduesimi i ragazzi di Potepan recuperano la Correggese, ma la lotteria dei 16 metri premia i padroni di casa. Imolese, beffa di rigore: Coppa Italia già finita

Rigori indigesti all’Imolese e ad ottobre è già addio alla coppa. Il secondo round, a distanza di tre giorni dal primo giocato in campionato al Galli, lo porta a casa la Correggese di Domizzi, che stacca il premio vincente nella lotteria più ambita dagli undici metri e si assicura un viaggio al turno successivo. Il tutto dopo il pareggio per 1-1 nei regolamentari, tra undici sperimentali e volti nuovi, ma la stessa voglia di vincere.

Rossoblù infarciti di giovani e giovanissimi, alcuni all’esordio assoluto, tra questi Cipi, piazzato tra i pali da Potepan nel suo 3421, dove in difesa riappare dopo mesi, causa infortunio, il brasiliano Vasconcellos, in mezzo invece fiducia a Macario e, sulla sinistra, al classe 2008 Ayari. Se al Galli domenica a partire meglio era stata l’Imolese, al Borelli è la Correggese a essere più propositiva. Dopo il tentativo innocuo di Calì, al minuto 17, la Potepan-band comincia però a prendere le misure e, attorno alla mezz’ora, si accende: prima, con una conclusione di Troiano murata dalla difesa reggiana, poi con un tiro al veleno di Accursi, ben disinnescato da Narduzzo.

Passi avanti, enormi, rispetto allo 0-0 di quattro giorni fa, vengono fatti anche nella ripresa, dove Calì flerta subito col gol, fermato con una prodezza da Cipi, dall’altra parte risponde Dragoi, con un rasoterra che va a centimetri dal palo. Si gioca e ci si diverte, ma si spreca anche, come Squarzoni al 60’, incapace di far male da ottima posizione. Poi, al 77’, ecco i primi benefici portati dai subentranti. A rispondere all’appello è l’ex Sasso Marconi Errichiello che, da posizione defilata, fulmina l’incolpevole Cipi con un destro a giro imprendibile. Sembra finita lì e invece l’Imolese ha ancora qualche cartuccia da sparare, nel forcing finale infatti, sugli sviluppi di un corner, la traiettoria al bacio di Capozzi pesca la testa di Nistor, che svetta e insacca l’1-1, segnando il suo primo gol tra i grandi.

Tre fischi e subito ai rigori. Capozzi, Rizzi e Giovannini non tremano, Troiano e Giovannini sì, la Correggese invece non sbaglia nulla: 4-2 ai penalty e tanti saluti alla giovane, tenace e volenterosa, truppa di Potepan. Imolese out, ma a testa alta.

Domenica a Castelmaggiore sarà di nuovo tempo di campionato, in casa del Progresso, anch’esso eliminato ieri dalla coppa a Piacenza.

Giovanni Poggi