Calcio serie D: alle 14,30 ospita al Galli il Corticella già battuto dieci giorni fa in Coppa Italia. Mister D’Amore: "Sarà una gara aperta». L’Imolese vuole continuare a correre sul campo

Undici giorni dopo la sfida di coppa, è di nuovo Imolese-Corticella, in campo oggi pomeriggio al Galli per la 13esima giornata di serie D (calcio d’inizio alle 14.30, arbitra Costa di Catanzaro). Dopo il successo per 2-0 del 15 novembre (firmato da una doppietta di Reinero), che ha consentito ai rossoblù di volare agli ottavi di finale, in palio ci sono oggi i tre punti, più importanti del solito visto quello tolto in settimana alla squadra di D’Amore in classifica ("per il mancato pagamento, entro il termine del 21082023, degli emolumenti e delle altre spettanze e indennità dovute ai tesserati per la mensilità di giugno 2023"), scivolata a 24 punti. Una penalizzazione, come ha tenuto a specificare il club con un comunicato, "prevista dalla società e facente parte del pacchetto ereditario della passata gestione, che nulla ha a che vedere con la gestione corrente e non comporta alcun cambiamento degli obiettivi societari". Dalle vicende extra-campo, al rettangolo verde, dove D’Amore e suoi vogliono continuare a stupire e a sognare.

"Ci voleva una settimana ‘normale’ dopo tanti impegni ravvicinati, di sicuro ci è servita a rimettere a posto un po’ di cose – ha commentato il tecnico alla vigilia –. Il Corticella l’abbiamo già affrontato qualche settimana fa, ma ci troveremo di fronte interpreti diversi rispetto a quel giorno, la cosa che non cambierà sarà invece la loro e la nostra filosofia di gioco. Mi aspetto una gara aperta contro una squadra preparata, che gioca a calcio e non fa barricate".

Contro i bolognesi non ci sarà Brandi, che ne avrà ancora per qualche settimana, dopo l’infortunio (lesione legamentosa di medio grado alla caviglia) rimediato nel match di Prato.

Le altre gare: Borgo San Donnino-Lentigione, Certaldo-Victor San Marino, Forlì-Ravenna, Mezzolara-Sangiuliano, Pistoiese-Fanfulla, Prato-Sant’Angelo, Progresso-Carpi, Sammaurese-Aglianese.

La classifica: Ravenna 27, Victor San Marino 26, Imolese 24 (-1), Carpi, Lentigione, Pistoiese 21, Fanfulla 19, Corticella, Forlì 18, Sammaurese, Prato 15, Sant’Angelo 14, Aglianese 13, Sangiuliano, Progresso 12, Mezzolara 10, Borgo San Donnino 9, Certaldo 6.