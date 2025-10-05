Calcio serie D: alle 15 la partita con la Correggese al Galli. L’Imolese ritrova lo ’squalo’. Torna Rizzi: "Felice della scelta»

Con un Rizzi in più e con la voglia di tornare a festeggiare in casa, davanti alla propria gente, l’Imolese si lancia verso la sfida contro la Correggese, alle 15 al Galli. E lo farà appunto con un nuovo innesto in attacco, dato dal ritorno dell’attaccante classe ’99 che già a Imola fu protagonista due stagioni fa con D’Amore in panchina, segnando soltanto due gol in 25 partite ma entrando presto nel cuore di tanti tifosi. "Lo squalo è tornato", annuncia Rizzi, in un breve video pubblicato nelle scorse ore sui social della società, ripresentandosi alla città con il soprannome che da anni lo accompagna sui campi della nostra regione e non solo. Un ritorno gradito il suo, dopo la breve parentesi al San Marino e l’esperienza poco fortunata, anche se ricca di gol (12 in 29 presenze), con la maglia del Corticella, con cui è retrocesso in Eccellenza. "Quando l’Imolese mi ha contattato ci ha messo poco a convincermi del fatto che questa sarebbe stata la scelta giusta per me. Qui ho trovato un gruppo solido e con tanta voglia di fare. Conoscevo già diversi elementi come Elefante, Manes, Mattiolo e Capozzi, quindi per me è stato semplice inserirmi. La squadra? Da avversario in coppa mi aveva fatto una buona impressione. C’è stata qualche difficoltà nello sbloccare le partite e nel trovare la via della rete in alcuni casi, ma sono aspetti sui quali stiamo lavorando, per diventare più incisivi. Ho due obbiettivi – conclude -: il primo è ottenere un buon piazzamento di squadra, il secondo confermare i numeri della scorsa stagione a livello di gol, e perché no, magari fare ancora meglio". Dal mercato al campo, lì dove conta di più e dove la Correggese certo non farà sconti, visto che quello di oggi si presenta già come uno scontro diretto, con rossoblù ed emiliani entrambi appaiati a 6 punti e lo stesso score alle spalle: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Quello che andrà in scena sarà tra l’altro un succoso antipasto del match di coppa (2°turno), in programma mercoledì a Correggio. "E’ una squadra che come noi vuole giocare a calcio e che, seppur neopromossa, ha a disposizione una rosa importante – commenta Potepan –. Perciò bisognerà stare molto attenti cercando di limitare le loro risorse soprattutto in fase offensiva considerando che ne avranno parecchie. Il nostro compito? Proporre il gioco che sappiamo fare facendo noi la partita".

Giovanni Poggi