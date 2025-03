Calcio serie D, alle 15.30 arrivano i toscani al ’Galli’: un match fondamentale per delineare le reali ambizioni dei padroni di casa. Imolese, un Prato di speranze per i playoff

Imolese a caccia del tris. In anticipo rispetto al canonico match domenicale, i rossoblù scendono in campo oggi pomeriggio al Galli alle 15.30 per sfidare il Prato, dando via ufficialmente al rush finale del campionato. A partire dalla gara odierna saranno infatti soltanto nove gli appuntamenti rimasti a disposizione per D’Amore e suoi, tornati prepotentemente in corsa per i playoff (dal -10 di due settimane fa, al -4 attuale rispetto al Lentigione) e tornati anche a riproporre prestazioni convincenti sulla scia di quelle mostrate lungo tutto il girone d’andata, dopo un gennaio buio e costellato da gare in ombra e sottotono.

Un’occasione ghiotta quella di oggi contro i toscani, che inseguono a sei lunghezze di distanza, frenati da due sconfitte consecutive ed entrambe per 2-0: la prima nel derby a Pistoia e la seconda sei giorni fa al Lungobisenzio contro il San Marino. Prima di queste, però, il Prato aveva cominciato a viaggiare ad alto ritmo, con 3 successi in 4 gare che avevano fatto ben sperare. Quasi l’opposto rispetto al cammino recente dell’Imolese, che invece ha terminato il lungo letargo soltanto a metà febbraio, piegando in sequenza Lentigione al Galli e Tuttocuoio domenica scorsa, di misura, con un gol di Melloni.

Ma per agguantare la post-season serve ancora di più. Per questo, la parola d’ordine per tenere il passo delle big è continuità. "Ci siamo allenati al meglio – ha detto alla viglia D’Amore –. Il morale è certamente buono dopo due vittorie consecutive, ma vogliamo dare continuità a questi ultimi risultati, sia per regalare un’altra gioia ai nostri tifosi e sia per arrivare al finale di stagione al massimo delle nostre possibilità". Novanta minuti delicati e da non fallire, soprattutto per evitare di dilapidare gli ultimi exploit.

D’Amore lo sa bene e mette i suoi sull’attenti. "Il Prato è una squadra di ottimo livello, guidata da un allenatore molto esperto, per questo abbiamo preparato la gara con grandissima attenzione nei dettagli". Al timone dei Lanieri c’è l’esperto Marco Mariotti (subentrato in corso d’opera a Maurizio Ridolfi), che oggi a Imola si gioca una buona parte del suo futuro alla guida dei biancazzurri. Arbitra Waldmann di Frosinone.

Le altre gare: Piacenza-Tuttocuoio, Zenith Prato-Fiorenzuola, Corticella-Sammaurese, Forlì-Progresso, Pistoiese-Sasso Marconi, San Marino-Ravenna, Tau-Cittadella Vis Modena, United Riccione-Lentigione.

La classifica: Forlì 60; Ravenna 58; Tau 52; Pistoiese 46; Lentigione 42; Imolese 38; Tuttocuoio e Cittadella Vis Modena 34; Prato 32; Progresso 30; Piacenza 29; Sasso Marconi 28; San Marino, Zenith Prato e Corticella 26; United Riccione 22; Sammaurese 20, Fiorenzuola 16.