Calcio Serie D, alle 20 al Galli l’anticipo con il Sangiuliano: i rossoblù arrivano dal pari di Pistoia. L’Imolese va a caccia di conferme. Potepan: "I tifosi ci aiuteranno»

L’Imolese anticipa e confida in un Galli colorato stasera, alle 20 contro i milanesi del Sangiuliano, per la prima di campionato casalinga, che cade sette giorni dopo il pareggio di Pistoia, dove i rossoblù hanno sporcato in maniera parziale il debutto dei quotatissimi orange di Andreucci. Ora l’esordio tra le mura amiche, con l’obiettivo non solo di fare punti, ma anche di conquistarsi la fiducia della propria gente, dopo un’estate di rivoluzioni e in attesa di quella parziale a livello societario. Una rivoluzione, a livello di rosa, che invece è proseguita anche in questo avvio di campionato, come testimoniato dall’innesto del centrocampista classe 2001 Vincenzo Lisi, giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, per poi far tappa a Mantova, Ascoli, Sambenedettese, Ravenna, Lupa Frascati, Vasto Girardi e Trestina, collezionando più di 200 presenze in Serie D.

"Sono un centrocampista che fa dell’intensità e del sacrificio le sue caratteristiche principali – queste le prime parole in rossoblù di Lisi, già immerso al cento per cento nell’ambiente imolese, dove ha ritrovato anche un suo vecchio compagno di squadra –. La piazza non ha bisogno di presentazioni, è una realtà importante che ha fatto anche categorie superiori. Conoscevo Darrell Agbugui, abbiamo giocato insieme nel Verona, mi ha parlato bene del club, ma in generale con tutti mi trovo bene, mi hanno subito impressionato positivamente, si vede che ci tengono, così come il mister, cerca sempre di trasmettere i suoi concetti, in particolare l’intensità che deve avere la squadra, ed è ciò che ha chiesto anche a me".

Da Lisi a Potepan, che così ha presentato la sfida contro i lombardi già avversari in Serie D dell’Imolese nella stagione 23/24, analizzando anche il momento dei suoi. "Veniamo da una buona settimana e stiamo bene – spiega il tecnico –. Il risultato conquistato a Pistoia ci ha aiutato, i ragazzi sono consapevoli di aver fatto una buona prestazione. C’è un clima molto positivo e vogliamo a tutti i costi i tre punti". Così sul Sangiuliano, che all’esordio ha sconfitto in rimonta il Sasso Marconi (2-1), grazie ad una doppietta di Lupano. "Sono una squadra tutt’altro che semplice da affrontare, dopo di noi hanno la rosa più giovane del girone. Hanno un’ottima organizzazione, corsa, e puntano tanto sul reparto offensivo. Per certo, verranno qui a fare la loro partita, ma anche noi vogliamo essere protagonisti". Il commento finale, invece, è dedicato ai tifosi e ai ragazzi del settore giovanile, che riempiranno le tribune del Galli in occasione della ’Giornata Rossoblù’. "Ci aspettiamo una bella cornice, veniamo da due risultati utili e vogliamo continuare a dare allegria alla nostra gente, che siamo sicuri ci aiuterà".

Giovanni Poggi