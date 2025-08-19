Calcio serie D: amichevole alle 17,30 a Bologna. Nuovo test Imolese: oggi c’è il Corticella

Ieri la ripresa dei lavori dopo i tre giorni di pausa indetti da Potepan, oggi alle 17,30, al Biavati, l’amichevole contro l’Eccellenza del Corticella, retrocesso la scorsa stagione dalla serie D.

Così avanza a grandi falcate la preparazione dell’Imolese a 12 giorni dal debutto ufficiale nella coppa di categoria, fissato per il 31 agosto contro la vincente della sfida tra Tropical Coriano e San Marino.

Una preparazione intensa e variegata quella dei rossoblù, attraversata da triple sedute al Bacchilega e dalle amichevoli contro squadre di C, D, Primavera ed Eccellenza, per saggiare gradualmente condizioni e amalgama del gruppo.

Soddisfatto Potepan per quanto fatto fin qui da parte dei suoi ragazzi, anche se la squadra rimane un cantiere aperto, che necessita di almeno un centrocampista e di un attaccante per essere chiuso, per questo la società resta vigile e attenta sul mercato.

In mezzo in prova c’è il mediano Fiorani, che si è messo bene in mostra con la Sammaurese (ultimo test svolto dall’Imolese, alla vigilia di Ferragosto), ma anche davanti, come accennato recentemente dallo stesso Potepan, i rossoblù hanno bisogno di rinforzarsi, visti gli acciacchi legati a Embalo e considerata anche la poca produttività offensiva mostrata in queste prime uscite estive.

Oggi a Bologna, contro il Corticella, un’ulteriore opportunità per tutti di mettersi in mostra, soprattutto per i più giovani, nonché per mettere sempre più benzina nelle gambe in vista di coppa e campionato, e anche della prossima amichevole, in programma domenica a Imola contro i sammarinesi della Fiorita.

Nel frattempo, arrivano buone notizie sul fronte abbonamenti, col pubblico rossoblù che ha risposto presente e con fiducia all’apertura della campagna dedicata alla stagione (dallo slogan "Sarà uno spettacolo").

Ad oggi il numero di tessere sottoscritte è vicino alle 150 del campionato scorso, e a soli 10 giorni dall’inizio della vendita. I restanti abbonamenti potranno essere acquistati alla segreteria del Bacchilega, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 17 e il sabato mattina dalle 10 alle 12,30. Mentre sarà previsto l’ingresso gratuito per gli under 12 e per tutti i tesserati Imolese Calcio.