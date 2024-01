Calcio serie D: arriva la sesta sconfitta in sette gare dopo il successo, sempre per 1-0 di domenica scorsa, contro il Mezzolara. Nel prossimo turno c’è il Progresso. L’Imolese punita da Della Pietra: sfuma il bis di vittorie

AGLIANESE

1

IMOLESE

0

AGLIANESE: Moretti; Iacoponi (3’pt Fiaschi), Pupeschi, Viscomi; D’Ancona, Remedi, Marino, Grilli (28’st Perugi), Maloku; Della Pietra (28’st Silvestro), Mascari (43’st Poli). A disp: Nannetti, Fontana, Silvestro, Delledonne, Vanni, Zumpano. All. Baiano.

IMOLESE: Laukzemis; Ale, Brandi (33’st Antognoni), Ciucci (24’st Manzoni); Garavini, Gulinatti, Vlahovic (43’st Georgiev), Daffe; Capozzi (24’st’ Manes), Rizzi, Raffini (16’st Mattiolo). A disp: Adorni, Brescia, Gospodinov, Diawara. All. D’Amore.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Reti: 42’pt Della Pietra.

Note: ammoniti: Ciucci, Grilli e Perugi.

Niente strappo in classifica e niente continuità, quelle richieste a gran voce da mister D’Amore alla vigilia. L’Imolese cade ad Agliana e si fa agguantare al settimo posto, a quota 27, proprio dai toscani, cinici sul finire di un primo tempo che i rossoblù avevano gestito meglio, sfiorando il gol. Un’altra trasferta indigesta per Gulinatti e compagni, la terza in fila senza raccogliere punti, mentre i numeri dicono che per l’Imolese, quella al Bellucci, è stata la sesta sconfitta nelle ultime sette uscite. Avvio pimpante, con Laukzemis subito chiamato in causa, mentre dall’altra parte Ale, al quarto d’ora, sugli sviluppi di un corner, centra in pieno la traversa, andando ad un soffio dallo 0-1. Le occasioni vacillano per tutta la parte centrale del primo tempo, ed è al 42’ che si sblocca la partita, quando un’incomprensione difensiva permette a Della Pietra di trovarsi a tu per tu con Laukzemis e di bruciarlo in uscita: 1-0 e squadre negli spogliatoi. Nella ripresa, l’Aglianese la prova a chiudere sfruttando le ripartenze e andando vicina al bis, in mischia, al 55’. All’ora di gioco, si rivede l’Imolese, con una bordata di Vlahovic da fuori che costringe Moretti alla respinta, e lo stesso accade poco più tardi su una conclusione di capitan Gulinatti. Gli ultimi botti li sparano i neroverdi con un doppio diagonale ravvicinato di Marino, che in entrambi i casi non trova la porta. I cambi non danno l’effetto sperato, l’Aglianese vince e vendica il ko dell’andata (sempre 1-0), inserendosi nel gruppo a tre assieme ai rossoblù e alla Pistoiese.

Giovanni Poggi