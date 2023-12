Calcio Serie D. Attenta Pianese!. Il San Sepolcro è avversario tosto

La Pianese, capolista del girone E di serie D, prosegue nella preparazione in vista del difficile impegno di domenica, in casa del Vivi Altotevere San Sepolcro con fischio d’inizio alle 14,30. Una trasferta sulla carta complessa nonostante i 22 punti di divario in classifica. Gli aretini infatti, dopo la bella cavalcata della passata stagione in Eccellenza umbra (campionato nel quale tradizionalmente militano nonostante San Sepolcro sia in provincia di Arezzo) hanno avuto un avvio un po’ a rilento ma complice l’arrivo in panchina dell’ex Trestina e Gavorrano Marco Bonura puntano a risalire la china. Dal canto suo la Pianese dopo due pareggi di fila contro Grosseto e Orvietana, entrambi in rimonta, cerca di tornare al successo per consolidare il primato e poi difenderlo nello scontro diretto al vertice contro il Serravezza Pozzi, altra grande sorpresa del girone, al momento staccato di un solo punto da Gagliardi e compagni e che arriverà al Comunale di Piancastagnaio domenica 17 dicembre. Il 2023 amiatino si chiuderà tre giorni dopo, mercoledì 20, in trasferta in casa di un altro avversario molto tosto come il Tau Altopascio che già nella scorsa stagione dette filo da torcere all’allora formazione di mister Bonucelli. In vista di San Sepolcro Prosperi difficilmente riuscirà a recuperare il regista e vice capitano Simeoni, uscito anzitempo contro l’Orvietana. Al suo posto come mediano esperto dovrebbe esserci Lulli, ex Sambenedettese e Catania, giunto la settimana scorsa e già integrato nel gruppo. Per il resto dovrebbero essere tutti disponibili, anche Lo Porto che domenica è subentrato nel finale. Ieri mattina intanto la squadra ha fatto visita all’azienda Stosa del presidente Maurizio Sani. Nell’occasione è stato offerto un panettone come augurio per le festività natalizie. g.d.l.