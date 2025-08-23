Calcio Serie D: calcio d’inizio al Melani alle 16.30. Pistoiese, altra verifica: ecco il Ghiviborgo

Ad appena tre giorni di distanza dalla brillante vittoria contro il Grosseto, la Pistoiese torna in campo. Stavolta l’avversaria di giornata è il Ghiviborgo, che questo pomeriggio, alle ore 16.30, farà da ‘sparring partner’ al Melani per la sesta amichevole precampionato degli arancioni. Due impegni ravvicinati che potranno aiutare il tecnico Antonio Andreucci a valutare la tenuta fisica dei propri ragazzi. Dopo il successo allo Zecchini, l’allenatore arancione era stato chiaro: "Partite come queste servono a far ruotare tutti i giocatori in organico: chi ha giocato meno oggi avrà maggior minutaggio alla prossima occasione utile".

Parole chiare che sottintendono come per il trainer nativo di Lucca non ci siano titolari inamovibili, in questo momento della stagione. Contro il Ghiviborgo potrebbero quindi vedersi, tra gli altri, elementi come Venturini, Costa Pisani, Sciortino e Simeri, tutti subentrati dalla panchina nel match contro i maremmani. Discorso a parte per Federico Russo: il numero novantanove si è aggiunto al gruppo in corsa e la sua condizione non è ancora al pari di quella dei compagni di squadra. L’impressione è che Andreucci voglia centellinare il minutaggio di uno dei giocatori, per status, più importanti della rosa, così da poterlo impiegare al massimo della propria forma per le gare ufficiali. Un occhio andrà dato anche all’infermeria, con Cuomo che è in attesa di capire l’entità dell’infortunio rimediato allo Zecchini.

Intanto, a proposito di indisponibili, continua a rimanere irrisolta la situazione di Alberto Boschetti, ancora alle prese con l’infortunio che lo frena ormai da inizio preparazione. L’amichevole col club della Valle del Serchio sarà la penultima per l’Olandesina, che per chiudere il proprio precampionato disputerà un ultimo test mercoledì 27 alle ore 18 ai Giardinetti di Lamporecchio contro la Real Cerretese, club neopromosso in Eccellenza.

Michele Flori