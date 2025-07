Calcio serie D. Capitan Dall’Osso saluta l’Imolese: "Orgoglioso di questa storia»

Anche capitan Dall’Osso ai saluti ufficiali: ora l’Imolese è sempre più sola. Era già certo da giorni, in città e al Bacchilega, ma è stato proprio l’ex capitano rossoblù a mettere nero su bianco l’addio alla piazza, affidando pensieri e parole ai social, dopo due stagioni intense e da ricordare, nonostante gli alti e bassi, che fanno parte del gioco e del mestiere. "E’stato un viaggio bellissimo Imolese – così comincia il post di saluto del trentenne difensore centrale, che il prossimo campionato lo giocherà con la Sammaurese –, onorato di aver combattuto per te, onorato di aver indossato la fascia di capitano per te, onorato di aver fatto parte della tua gloriosa storia. Questi momenti non li dimenticherò mai".

Si congeda così, orgoglioso di quanto fatto dopo il suo ritorno a casa, nell’estate 2023, lui che questi colori li aveva già indossati sempre in serie D nella stagione 2014/2015, prima di un lungo viaggio tra Sestri Levante, Ligorna, Lentigione e Mezzolara. Un post a forma di lettera, in cui non mancano i ringraziamenti al direttore Savini e al presidente Di Benedetto, e agli Irriducibili, la parte calda del tifo imolese.

"Un grande grazie va anche a voi – scrive Dall’Osso facendo riferimento ai tifosi –, che mi avete fatto sentire sempre come uno di voi, con il vostro enorme affetto, lo ricorderò per sempre. Grazie Imolese, grazie Imola".

Una perdita importante per il gruppo, non solo a livello tecnico, ma soprattutto umano, oltre a essere l’ennesima partenza dell’estate. Intanto sono aperte le iscrizioni al campionato di D: ci sarà tempo fino a giovedì prossimo (termine ultimo alle 17). Ad oggi, l’unica cosa certa è che ci sarà un’intera rosa da ricostruire, praticamente partendo da zero.

Giovanni Poggi