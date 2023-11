Calcio Serie D. Carpi, avanti con Serpini. Rinforzi: piace Fort

Come nel macabro remake di un film già visto, la gara di Castelmaggiore sul campo del Progresso ha lasciato pesanti strascichi sul futuro del Carpi. Due anni fa, a ottobre 2021, l’1-1 portò all’esonero di Bagatti (poi richiamato 4 mesi dopo), questa volta la sconfitta di domenica non porterà a cambi in panchina, ma probabilmente a un restyling della rosa biancorossa. Per ora sono solo riflessioni, ma l’apertura venerdì 1 del mercato di riparazione porta in questa direzione.

Panchina. La certezza è che oggi alla ripresa degli allenamenti, come già anticipato ieri su queste colonne, ci sarà ancora Cristian Serpini al timone del Carpi. La società ha rinnovato la fiducia al tecnico anche perché la sconfitta di domenica è figlia di gravi errori dei singoli (Rinaldini e Sall su tutti) più che di una gara senza occasioni come a Ravenna. La classifica ancora recuperabile, poi, aggiunge un mattone alla decisione del patron Lazzaretti di portare avanti il progetto tecnico. Nonostante ciò ieri radiomercato aveva accostato al Carpi due nomi. In modo forte quello di Marco Gaburro, che due anni fa vinse la D col Rimini e dalla scorsa estate è a spasso, e un po’ meno in modo convinto quello di Luca Tabbiani, ex Fiorenzuola da poco esonerato dal Catania. Entrambi però vogliono attendere una chiamata dalla Lega Pro.

Mercato. Ecco che allora entra in gioco il secondo scenario: panchina confermata con la rosa rinforzata. Prima bisogna far uscire qualcuno: Tentoni (ora alle prese con una microfrattura a un dito), Max Rossi, Cortesi e Arrondini sono 4 pedine che potrebbero cambiare aria, ma non solo loro visto che ad esempio Laamane e Sabattini non sono stati mai utilizzati. I nodi principali per i rinforzi sono tre: serve un difensore centrale visto che Frison non dà garanzie, Maini è ko, Rossini out 20 giorni e Calanca in diffida e allora piace Federico Fort (2002), ex Mezzolara in D, l’anno sorso a Imola in Lega Pro come quest’anno alla Fermana (2 gettoni) che potrebbe rescindere e arrivare subito. E poi la scelta sul portiere sarà cruciale: oggi torna Viti che è fermo da 45 giorni, domenica con la Sammaurese difficile ripresentare Rinaldini, ecco allora che c’è Matteo Riossi, il cui accordo col Carpi però scade giovedì 30. Per rinnovarlo e farlo giocare bisogna inventarsi un quarto under fuori, con la mezz’ala Renda 2004 del Sant’Angelo (un assist anche nel 4-0 di Prato) che resta in cima alla lista.

Mezzolara. Saltata ieri la panchina di Michele Nesi, al suo posto in pole l’ex carpigiano Romulo Togni.

Davide Setti