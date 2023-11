CALCIO SERIE D. Cenaia, primo campanello d’allarme. Domani in casa serve una vittoria

Quattro sconfitte consecutive ed una classifica in serie D che inizia a farsi preoccupante per il Cenaia che domani pomeriggio alle 14.30 ospita al Favilli-Pennati il Figline, squadra che con i suoi 14 punti naviga esattamente a metà classifica reduce da tre pareggi prestigiosi per 1-1 consecutivi (contro Grosseto, Seravezza e Tau).

Questa settimana piena di allenamento è servita a mister Massimo Macelloni per analizzare gli errori commessi domenica scorsa dal Cenaia, sempre in casa, nella sconfitta di misura contro il Seravezza. Ma il dato che inizia a farsi preoccupante è quello dei gol segnati. Il Cenaia non segna infatti da oltre 360 minuti, l’ultima rete la segnò il centrocampista Bakary Sanyang al 2’ di gioco ad Altopascio.

Poi la rimonta del Tau e da quel momento tre partite a secco, nelle sconfitte contro Sansepolcro, Follonica e Gavorrano. Sebbene sotto al Cenaia, che ha 5 punti in classifica, ci siano Real Forte Querceta e Mobilieri Ponsacco appaiate a 4 punti, l’attacco degli arancioverdi, con le sole 6 reti segnate in 10 incontri disputati, è il peggiore del campionato. Agli attaccanti sta mancando il gol, Manfredi per ora comanda la classifica cannonieri interna con la doppietta segnata alla seconda di campionato, poi si sono iscritti al registro marcato Bruzzi, Borselli, il centrocampista Sanyang e il difensore Signorini che ha segnato su rigore.

Serve sicuramente più fortuna agli uomini d’attacco di Macelloni e maggiore cinismo sottoporta visto che comunque di occasioni ne sono capitate tante. E domani pomeriggio, davanti ai propri tifosi, può essere un’occasione per rompere questo record negativo e tornare a finalmente a sorridere.

Luca Bongianni