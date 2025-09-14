Calcio serie d. Cittadella–Piacenza. Il debutto in casa

Acquista il giornale
di DAVIDE SETTI
14 settembre 2025
Spetta alla corazzata Piacenza l’ouverture dell’Allegretti di San Damaso dove alle 15 la Cittadella Vis Modena debutta in casa. Come i biancazzurri, vincitori al debutto a Correggio, anche la squadra di Franzini fatto il pieno alla prima giornata. "Non c’è bisogna che dica io che il Piacenza punta senza mezzi termini alla promozione – spiega mister Mattia Gori – è una delle tre squadre più forti del giron."

Programma. La 2^ giornata (ore 15): Imolese-Sangiuliano (ieri sera), Sasso M.-Sant’Angelo, T. Coriano-Correggese, Crema-Tuttocuoio, Cittadella-Piacenza, Trevigliese-Progresso, Rovato-Pistoiese, Pro sesto-Lentigione, Desenzano-Palazzolo.

Clas. Cittadella, Piacenza, Lentigione, Rovato, Pro sesto, Sangiuliano e Sant’Angelo 3, Imolese, Pistoiese, Coriano e Tuttocuoio 1, Correggese, Desenzano, Progresso, Sasso M., Trevigliese, Pro Palazzolo e Crema 0.

DAL CAMPO. In casa Cittadella tornano Diletto e Orlandi dalla squalifica, ko Maini e Panfilo, ballottaggio fra Barozzini e Carozza, se gioca il secondo dentro Orlandi o Camara al posto di Sala. Nei piacentini al completo (al seguito oltre 200 tifosi) Campagna e Putzolu si giocano una maglia.

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini (foto), Calanca; Carretti, Dodaro, Mandelli, Barozzini; Caprioni, Sala; Formato. All. Gori

PIACENZA (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Campagna, Taugourdeau, Poledri; Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini. Arbitro: Zini di Udine

