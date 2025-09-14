Calcio serie d. Cittadella–Piacenza. Il debutto in casa

Spetta alla corazzata Piacenza l’ouverture dell’Allegretti di San Damaso dove alle 15 la Cittadella Vis Modena debutta in casa. Come i biancazzurri, vincitori al debutto a Correggio, anche la squadra di Franzini fatto il pieno alla prima giornata. "Non c’è bisogna che dica io che il Piacenza punta senza mezzi termini alla promozione – spiega mister Mattia Gori – è una delle tre squadre più forti del giron."

Programma. La 2^ giornata (ore 15): Imolese-Sangiuliano (ieri sera), Sasso M.-Sant’Angelo, T. Coriano-Correggese, Crema-Tuttocuoio, Cittadella-Piacenza, Trevigliese-Progresso, Rovato-Pistoiese, Pro sesto-Lentigione, Desenzano-Palazzolo.

Clas. Cittadella, Piacenza, Lentigione, Rovato, Pro sesto, Sangiuliano e Sant’Angelo 3, Imolese, Pistoiese, Coriano e Tuttocuoio 1, Correggese, Desenzano, Progresso, Sasso M., Trevigliese, Pro Palazzolo e Crema 0.

DAL CAMPO. In casa Cittadella tornano Diletto e Orlandi dalla squalifica, ko Maini e Panfilo, ballottaggio fra Barozzini e Carozza, se gioca il secondo dentro Orlandi o Camara al posto di Sala. Nei piacentini al completo (al seguito oltre 200 tifosi) Campagna e Putzolu si giocano una maglia.

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini (foto), Calanca; Carretti, Dodaro, Mandelli, Barozzini; Caprioni, Sala; Formato. All. Gori

PIACENZA (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Campagna, Taugourdeau, Poledri; Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini. Arbitro: Zini di Udine