Calcio Serie D. Di Maira non perdona. Gioia Città di Varese

Posta piena per Città di Varese e Varesina, prezioso pareggio per la Castellanzese. La sedicesima giornata del campionato di serie D ha fatto splendere il sole sulle varesine. Nel girone A il Città di Varese ha espugnato per 1-0 il campo del Pinerolo con una rete in diagonale di Di Maira al 38’ della ripresa. Per lui si tratta del terzo gol nelle ultime due gare dopo la doppietta rifilata al Derthona. I biancorossi sono ora sesti con ventisei punti nella parte nobile della classifica.

Nel girone B la Varesina strapazza al comunale di Venegono Superiore il Legnano con un netto 3-0 e corona una settimana ad alta voce dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia grazie al 3-0 contro la Pro Palazzolo. Terzi con trenta punti alle spalle di Arconatese capolista e Caldiero Terme, i rossoblù hanno inaugurato il festival del gol al 32’ con un tiro da distanza ravvicinata di Vitale al termine di un’azione elaborata. Il raddoppio è giunto al 19’ della seconda frazione con Gasparri che ha ribadito in rete una respinta del palo su tiro precedente. Il 3-0 è stato segnato su rigore da Orellana Cruz. La squadra di Marco Spilli riscatta così nel migliore dei modi la sconfitta per 0-1 del turno precedente nella sfida di alta quota contro il Caldiero Terme.

Pareggio in extremis per la Castellanzese di Manuel Scalise proprio contro il Caldiero secondo in classifica. I veneti si sono portati in vantaggio al 25’ con un diagonale di Filiciotto, la Castellanzese è pervenuta al pareggio al 28’ della ripresa con un’incornata di Colombo, fresco di ritorno in neroverde. Al 34’ Gecchele ha riportato avanti gli ospiti intervenendo prontamente in tap-in su respinta di un tiro precedente. Al 48’ Valsecchi, da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner, ha sancito il definitivo pareggio. Terzo risultato positivo per i neroverdi dopo lo 0-0 con il Crema e l’1-0 a Ponte San Pietro. Castellanzese tredicesima con diciannove punti e per ora al riparo dalla zona pericolante.

Cristiano Comelli