Calcio serie D. Di Nolfo, gol bello e ’pesante’. Così il Trestina batte il Montevarchi e si rilancia

TRESTINA

1

MONTEVARCHI

0

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza 6; Irione 6,5, Contucci 7, Sensi 7, Dottori 6; Omohonria 6,5, Menghi 6, Farneti 6 (39’ s.t. Marietti s.v.); Belli 6, Tascini 6,5, Di Nolfo 7 (45’ s.t. Soldani s.v.). All. Ciampelli 7

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Spurio 6; Artini 6 (11’ s.t. Carnevali 6), Francalanci 6,5, Lucatorto 6, Quaresima 6 (23’ s.t. Messini 6); Muscas 6,5 (30’ s.t. Vitali Borgarello 5,5), Pardera 5,5 (16’ s.t. Conti 6); Lischi 6,5, Boncompagni 6 (39’ s.t. Lorenzini 6), Casagni 6,5; Priore 5,5. All. Calori 6

Arbitro: Buzzone di Enna 5,5

Marcatore: 6’ s.t. Di Nolfo

Note: Osservato 1’ di silenzio in memoria dell’ex calciatore rossoblù Fabio Cappelli

TRESTINA – Uno splendido gol di Di Nolfo permette al Trestina di superare l’Aquila Montevarchi e rilanciarsi dopo due sconfitte consecutive. Primo tempo senza particolari emozioni, locali in vantaggio in avvio di ripresa e quindi in controllo fino al termine, con i toscani incapaci di produrre una reazione adeguata. Mister Ciampelli opta per il consueto 4-3-3 e per la prima volta schiera dall’inizio Menghi in mezzo al campo, con capitan Gramaccia in panchina. Frazione iniziale nella quale il lavoro per i due portieri si limita all’ordinaria amministrazione. Al 12’ Priore ha una chance ma la conclusione è sballata, al 34’ ci prova Di Nolfo con un’azione personale, al 40’ è Casagni a deviare di testa ma senza trovare la porta. Al 6’ della ripresa l’episodio decisivo: Di Nolfo appoggia a Tascini che di tacco gli restituisce il pallone, tocco morbido che vale l’1-0. La rete carica i bianconeri: al 17’ Tascini calcia al volo ma alza troppo la mira, al 25’ un tiro di Belli al termine di una ficcante azione di contropiede termina di poco a lato. Inconsistente fino al 90’ la manovra offensiva della squadra toscana che nei 6’ di recupero ci prova invece in tutti i modi, il Trestina corre qualche rischio nelle mischie in area che vengono a crearsi ma al triplice fischio dell’arbitro può festeggiare.

Paolo Cocchieri