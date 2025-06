Calcio Serie D. Difesa della Pistoiese più ricca con Venturini

Un altro gladiatore per la retroguardia della Pistoiese. La settimana è cominciata nel migliore dei modi per il club arancione, che nella mattinata di ieri ha annunciato l’ingaggio di Andrea Venturini, difensore classe 1996 in forza al Ravenna nell’ultimo campionato. Per il calciatore nativo di Cesena si tratta di un ritorno alla Pistoiese, di cui ha già difeso i colori nella seconda metà della stagione 2021/22 con tredici apparizioni all’attivo. Il neo difensore arancione è un esperto di promozioni in Serie C, avendone già collezionate quattro: col Ravenna nel 2017, col Mantova nel 2020 e con l’Alcione Milano nel 2024 vincendo il campionato e con la Fidelis Andria nel 2021 tramite ripescaggio. La Pistoiese è quindi riuscita ad aggiudicarsi uno dei profili più richiesti della categoria. Venturini diventa il quarto centrale difensivo della rosa oltre a Accardi, Bertolo e Polvani, confermati dalla scorsa stagione. Un ventaglio di calciatori di spessore dal quale il tecnico Andreucci potrà, di partita in partita, scegliere il terzetto migliore in base anche all’avversaria di giornata. In tutto ciò rimane sul piatto anche la trattativa, già avviata da settimane, per Mattia Gennari, campione di Serie D con la Sambenedettese nell’ultima stagione.

Con l’acquisto dell’ex Ravenna e Alcione, comincia a delinearsi in modo sempre più chiaro il vestito tattico che indosserà la Pistoiese 2025/26. Andreucci ripartirà dal 3-5-2 e in particolare dalla difesa a tre, un reparto che conterà sull’apporto di giocatori over, esperti e col dna vincente. Gli under saranno sicuramente un portiere e almeno un esterno di centrocampo, mentre il reparto avanzato sarà affidato a punte centrali over, come confermato dalla presenza in rosa di Alagna, Pinzauti e Simeri. L’altra quota potrebbe essere una mezzala, soprattutto se Boschetti dovesse essere impiegato come quinto a tutta fascia con Kharmoud, prossimo alla riconferma, come alternativa. In quel caso il giovane agirebbe nel terzetto di centrocampo.

Michele Flori