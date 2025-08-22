Calcio serie D: domenica amichevole a Martorana con la Fiorita. Imolese, nel mirino Fiorani e Trshani

Alla fine, dopo vari test, la prima vittoria estiva dell’Imolese è finalmente arrivata, martedì al Biavati nell’amichevole contro l’Eccellenza del Corticella. Rossoblù in grande spolvero, nonostante i carichi di lavoro e qualche assenza, a creare tanto fin da subito, anche se spesso, come già accaduto più volte in questa pre-season, senza capitalizzare a sufficienza quanto prodotto. Ma il bilancio resta positivo e per quanto il successo sia arrivato contro una squadra di una categoria inferiore, vincere è sempre importante, specialmente per il morale.

E Potepan non può che essere d’accordo. "Sono contento, finalmente siamo riusciti ad essere più concreti sotto porta, anche se sappiamo che si può e si deve fare meglio, ma ci stiamo lavorando tantissimo sotto questo aspetto: là davanti, occorre essere più brillanti – il commentato del tecnico –. Siamo sulla buona strada e poi vincere aiuta, ci fa bene. Visti i carichi di lavoro, come nelle precedenti amichevoli, abbiamo deciso di centellinare il minutaggio di tutti quanti i ragazzi, e ci siamo riusciti, giocando ad un buon ritmo e concedendo ad ognuno un tempo a testa. Cosa ci manca per essere al massimo? Sul resto penso che il cammino tracciato sia quello giusto, sono sicuro che arriveremo al debutto stagionale in buone condizioni".

Parola anche al centrale Sebastian Elefante, pronto a vivere la sua terza stagione di fila a Imola, andato in gol nel 3-1 sul Corticella. "Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo creato tanto. Nella ripresa siamo calati. Ma è normale visto il tanto lavoro che stiamo facendo da settimane al campo. Tutto sommato è stato comunque un buon test. Ormai ci siamo, coppa e campionato sono vicini, ma il gruppo c’è e siamo fiduciosi: quando le gare conteranno, ci faremo trovare pronti".

E magari anche con qualche innesto in più nel roster di Potepan, alla ricerca di un centrocampista e di un attaccante. Il primo, l’argentino lo avrebbe già in casa e si tratta del classe 2002 Marco Fiorani, elemento di qualità in prova durante queste settimane a Imola e con un lungo passato recente in serie C tra Ravenna, Teramo, Messina, Taranto e Pergolettese.

Se non dovessero arrivare offerte dal piano superiore, la società potrebbe tesserarlo a breve e garantirsi così un centrocampista di spessore. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno valutati anche altri due giocatori in prova: il 2004 Trshani e il 2008 Bredic. Domenica, l’amichevole a Martorano (e non più a Imola) contro la Fiorita.