Calcio serie D: domenica sfida con la Fiorita. Agbugui, Elefante e Dragoi. L’Imolese cala un bel tris

CORTICELLA 1 IMOLESE 3

CORTICELLA: Arcamone (1’ st Calzati); Sarni (1’ st Tonelli), Caselli, Salcuni, Cantelli (19’ st Fini); Baccolini (32’ st Gabrielli), Nicolai (1’ st Pescatore), Caniato (14’ st Ruggeri), Dragona; Cianciulli (25’ st Bazzani), Santaniello (19’ st Cisotto). All. Cavina.

IMOLESE: Salgado (1’ st Cipi); Bellucci (1’ st Serra), Ricci (1’ st Nistor), Elefante (14’ st Bassi); Agbugui (1’ st Riccardi), Manzoni (1’ st Troiano), Fiorani (1’ st Dragoi), Barnabà (1’ st Cocchi); Manes (1’ st Capozzi, 31’st Trshani), Mattiolo (1’ st Pierfederici), Babbi (1’ st Giovannini; dal 34’ st Bredic). All. Potepan.

Reti: 5’ pt Agbugui, 44’ pt Elefante, 11’st Santaniello, 32’ st Dragoi.

Ripresa dei lavori con vittoria per l’Imolese di Potepan, che nel test al Biavati contro l’Eccellenza del Corticella si impone agevolmente. Il mister argentino ha potuto vedere all’opera il gruppo quasi per intero (sempre out per infortunio Embalo). Avvio tutto di marca rossoblù, che sono avanti dopo 5 minuti: azione personale di Agbugui, bravo e lesto ad entrare in area, e poi a concludere. Il bis lo firma Elefante, ad un giro di lancette dall’intervallo, con un colpo di tacco. A inizio ripresa la rete dell’ex Fossolo Santaniello, che illude il Corticella, colpito a 13 minuti dal termine da Dragoi. Prossimo appuntamento domenica a Imola, contro i sammarinesi della Fiorita.

Giovanni Poggi