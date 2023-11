Calcio serie D: dopo l’avvicendamento societario del presidente e del vice, i rossoblù vogliono voltare subito pagina. L’Imolese aspetta il Sant’Angelo per la vetta

Tra comunicati e uscite di scena in società, ci sarebbe anche una partita, questo pomeriggio al Galli alle 14.30, con l’Imolese che sfida il Sant’Angelo nell’undicesima giornata (arbitra Testoni di Ciampino). Rossoblù in vetta col Ravenna e reduci da nove risultati utili in campionato, una striscia alimentata al meglio grazie ai tre successi su Sangiuliano, Pistoiese e Prato. Di fronte, un Sant’Angelo che non se la passa benissimo, coi lombardi sconfitti di misura nelle ultime uscite da Forlì e Progresso, due ko che hanno fatto scivolare la squadra di Antonio Palo (subentrato a inizio ottobre ad Achille Mazzoleni) al quattordicesimo posto, in piena zona playout. Ma nonostante lo scarto in classifica, quella del Galli sarà una sfida da non sottovalutare.

"Come abbiamo sempre detto dall’inizio bisogna pensare partita per partita, come fatto fino a ora. Oggi sarà dura – commenta il tecnico Gianni D’Amore, tecnico –, contro una squadra affamata e bisognosa di punti, che è partita un po’ sotto le aspettative, considerato il livello della rosa. Verranno qui per fare una partita intensa, gagliarda, per fare punti". Un’assenza quest’oggi per i rossoblù, quella del centrocampista Nunzio Brandi, uscito ammaccato dal match di Prato di quattro giorni fa, dove ha subito un infortunio alla caviglia. "Purtroppo mancherà per un po’. Fortunatamente non sembrerebbero esserci delle fratture, ma dobbiamo aspettare altri esami per capire la reale entità del danno".

Le altre gare: Aglianese-Sangiuliano, Borgo San Donnino-Fanfulla, Certaldo-Lentigione, Forlì-Corticella, Mezzolara-Carpi, Progresso-Victor, Sammaurese-Ravenna; mercoledì Prato-Pistoiese.

La classifica: Imolese e Ravenna 21, Victor San Marino 20, Forlì, Fanfulla 18, Sammaurese, Lentigione, Carpi, Corticella, Pistoiese 15, Prato, Aglianese 12, Sangiuliano 11, Sant’Angelo, Mezzolara 10, Progresso 9, Borgo San Donnino 8, Certaldo 6.

Giovanni Poggi