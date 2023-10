Calcio Serie D e Eccellenza. Sammaurese, a Lodi c’è il Fanfulla. Gambettola, arriva la Granamica

Quattro giorni molto intensi aspettano la Sammaurese: oggi i giallorossi salgono a Lodi per affrontare il Fanfulla in un vero scontro diretto visto che le due squadre sono divise da appena un punto, poi mercoledì 1 al “Macrelli” si troveranno di fronte il Corticella. Anche oggi Mirko Taccola non potrà contare su Cecconi, a destra in difesa ci sarà di nuovo Bolognesi, per il resto la formazione dovrebbe ricalcare quella scesa in campo col Sant’ Angelo. È enigmatico il Fanfulla visto in questo primo scorcio di campionato. La squadra allenata da Omar Albertini finora ha conquistato un solo punto sul suo campo, è stata l’unica squadra capace di battere il Carpi.

La Sammaurese deve prima di tutto evitare di ripetere la prestazione difensiva mostrata sette giorni fa, ma dovrà anche provare a tenere più a lungo possibile il ritmo alto visto che quando spinge al massimo la squadra di Taccola riesce a mettere in difficoltà tutti gli avversari. Dirige l’incontro Daniele Aronne, da oggi col ritorno dell’ora solare fischio di inizio alle 14,30.

Il clou della nona giornata in Eccellenza è in programma al ’Comunale’ di Gambettola dove la squadra allenata da Bernacci riceve la capolista Granamica. Per entrambe è un test che deve stabilire quale ambizione possono coltivare in questo campionato, arbitra Matteo Manis.

Deve assolutamente prendere punti sul campo della diretta concorrente Masi Torello oggi il Diegaro per provare a risalire la classifica e rafforzare la fiducia, dirige Lorenzo Arrigoni.

Fra due squadre che non stanno attraversando un buon momento, la differenza la farà la lucidità nei momenti chiave della gara, mentre la Savignanese sul campo del Pietracuta ha assolutamente necessità di prendere punti perché gli ultimi due posti della clasiifca sono appena un punto sotto i gialloblu. Dirige Stefano Grillo. Tutte le squadra saranno in campo alle 14,30.

Roberto Daltri