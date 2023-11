Calcio Serie D e Eccellenza. Sammaurese, sfida alla capolista

Arriva la capolista al “Macrelli”, ma non è solo questo il motivo di interesse per lo scontro fra Sammaurese e Ravenna perché oltre al fatto che spesso la gara ha riservato gol e spettacolo, sul piatto va messo che il miglior attacco, quello della Sammaurese, deve perforare la miglior difesa, quella del Ravenna.

Arriva con tutta la rosa mister Gadda; rientra Nappello, l’unico dubbio su Magnanini: non dovesse farcela sarebbe rimpiazzato da Gobbo. Anche Taccola può contare su tutti i suoi calciatori, il tecnico dovrà solo decidere quali under schierare, sempre in considerazione del possibile utilizzo di Gasperoni. La Sammaurese non deve andare in svantaggio, contro una squadra ordinata in fase difensiva come il Ravenna rimontare sarebbe arduo. In campo alle 14.30 dirige Deborah Bianchi.

Alle 14.30 anche le gare di Eccellenza; il Gambettola va sul campo del fanalino di coda Bentivoglio. Impegni interni per il Diegaro con il Massalombarda e Savignanese con il Novafeltria.

Roberto Daltri