Calcio Serie D. E’ un Poggibonsi con assenze pesanti. Delicata trasferta a San Donato Tavarnelle. Dirige l’arbitro Montevergine di Ragusa

Gli ingressi nella rosa e le assenze con le quali fare i conti. Defezioni in casa giallorossa che interessano stavolta soprattutto il settore offensivo, visto che Bellini è stato fermato per un turno dal giudice sportivo (insieme con Mignani, allontanato con una doppia ammonizione proprio nel finale con il Montevarchi) e poi occorre considerare che Vitiello non è al meglio della condizione e che potrebbe quindi saltare il confronto. Un settore che già si confronta da qualche settimana con lo stop per infortunio dell’esterno Salvadori, che è pure un atleta del 2005 e quindi in quota. Situazioni da valutare per il Poggibonsi, in previsione della gara odierna allo stadio Leonardo Pianigiani con il San Donato Tavarnelle. Impegno delicato, anche per ragioni di classifica all’interno della serie D, tra le due società vicine di casa, che tra l’altro si sono affrontate ieri pomeriggio allo Stefano Lotti in una sorta di anticipo valido per il campionato nazionale juniores girone H. Col punteggio di 3-2, ha prevalso il team gialloblù sul Poggibonsi. Michele Beoni, chiamato anche oggi pomeriggio a sostituire al timone Stefano Calderini causa squalifica, esamina le diverse soluzioni a disposizione, dall’inserimento in settimana di Poggesi (nella foto), che è al ritorno con i Leoni dall’esperienza fruttuosa del 2021-2022, all’eventuale impiego del baby di scuola Fiorentina e di provenienza pratese D’Amato, pedina di fascia, alle chance di utilizzo nello schieramento iniziale dei ritrovati Boganini e Mazzolli. Si tratta per il Poggibonsi di provare a mettere in apprensione una retroguardia di casa quasi insuperabile, cifre alla mano Ma soprattutto sarà fondamentale per il Poggibonsi esprimersi con determinazione ed evitare quelle piccole "amnesie" che talvolta hanno finito per favorire le speranze di realizzazione dei rivali di turno. L’incontro sarà diretto da Salvatore Montevergine di Ragusa. In qualità di assistenti, Giulio Pancani della sezione di Roma 1 e Pietro Tinelli di Treviglio. Si profila un undici in parte inedito, insomma, tra under e over da sistemare in campo, per un Poggibonsi che, al fischio d’avvio delle 14,30 sul terreno del San Donato Tavarnelle, potrebbe contare su questa fisionomia: Pacini, Cecconi, Poggesi, Martucci, Borri, Fremura, D’Amato, Valori, Boganini, Bigica, Belli. Paolo Bartalini