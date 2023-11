Calcio Serie D ed Eccellenza. Sammaurese, arriva l’Aglianese

Sammaurese e Aglianese negli ultimi quattro turni hanno entrambe conquistato tre punti; una vittoria e tre sconfitte per i giallorossi, tre pareggi e una sconfitta per i neroverdi toscani. La Sammaurese non è mancata in quanto a prestazione, specie sul campo del Victor San Marino, ma in questo campionato spesso bastano anche solo pochi errori o distrazioni difensive per pagare un prezzo molto alto. Partita con pronostici che parlavano di alta classifica, forte di una rosa ritenuta fra le migliori oggi l’Aglianese si trova in zona playout. Durante la settimana sono arrivati i primi svincoli; il portiere Aiolfi, gli attaccanti Santarpia e Gabbianelli, ex Rimini non vestiranno più la maglia della Aglianese.

Mister Mirko Taccola che scontata la squalifica potrà tornare a sedere in panchina, non potrà fare affidamento su Gasperoni che deve scontare la seconda giornata di squalifica e non bastasse sarà chiamato anche decidere come alternare i suoi centravanti: Pacchioni da subito, oppure a gara in corso. In difesa dovrebbero essere confermati i due esterni, mentre in mezzo ci può essere un ballottaggio fra Ruiz e Scanagatta. Squadre in campo alle 14,30 al “Macrelli”, dirige l’incontro Stefania Menicucci.

Oggi il campionato di Eccellenza torna in campo per il 14° turno. Il Gambettola, che in settimana ha conquistato la semifinale di coppa, oggi cerca di tornare alla vittoria interna contro il Masi Torello. I ferraresi sono terzultimi e dovranno rinunciare al difensore Di Bari fuori per squalifica.

Il Diegaro di Cucchi oggi in caso di vittoria potrebbe agganciare il Pietracuta e compiere un bel salto in avanti in classifica. Cucchi non potrà schierare in attacco lo squalificato Diop e anche il difensore Masini per la stesso motivo non scenderà in campo per il Pietracuta. È uno scontro classico in Eccellenza quello fra Savignanese e Russi, ma questo passa in secondo piano adesso che ai gialloblu servono assolutamente punti. Il Russi non potrà contare sullo squalificato centrocampista Gualandi. Tutte le gare iniziano alle 14,30.

Roberto Daltri