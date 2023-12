Calcio Serie D: entrambe a 24 punti, è duello al terzo posto per i rossoblù e la squadra reggiana che viene da cinque vittorie consecutive. Imolese, big match con il Lentigione. D’Amore: "Ho fiducia»

Big-match di giornata all’Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani, dove l’Imolese alle 14.30 sfiderà il Lentigione (arbitra Graziano di Rossano), terzo in classifica assieme ai rossoblù a quota 24 punti. Se non fosse per quel -1 che da un paio di settimane pesa in via ufficiale sulla schiena dei ragazzi di D’Amore, l’Imolese si sarebbe presentata in Emilia terza da sola e con la vetta del girone ancora puntata nel mirino, invece ci arriva pari ai reggiani, in formissima e reduci da 5 vittorie consecutive. Motivo in più per tornare a vincere, dopo lo stop di domenica scorsa al Galli contro il Corticella, il secondo dall’inizio della stagione, arrivato dopo 15 risultati utili consecutivi. Ma non sarà semplice, contro una delle squadre più esperte e attrezzate del campionato.

"Il Lentigione è una squadra forte e ricca di tanti giocatori esperti per la categoria, in più li affronteremo nel loro momento migliore, essendo reduci da 5 vittorie consecutive, e quindi si presenteranno in campo con ancora più entusiasmo – ha commentato D’Amore alla vigilia –. Questo dovrà spingerci a fare una partita super attenta, di massima applicazione e concentrazione, per riuscire a portare via dei punti da uno dei campi più difficili del girone. Inoltre giocheremo sul terreno sintetico, al quale non siamo abituati, però posso dire che ci siamo preparati bene: speriamo di fare una bella partita".

Tutti a disposizione eccetto l’acciaccato Brandi e i giocatori che, nei giorni scorsi, hanno fatto le valigie e salutato Imola: Cavazza, girato in prestito al Mezzolara, Ballanti e Dalmonte, al Progresso fino a fine stagione, e Comi, ceduto a titolo definitivo al Manciano. "La squadra sta abbastanza bene. Ale ha avuto qualche problema in settimana, ma dovrebbe farcela e, a parte Brandi, saranno tutti a disposizione". Per l’Imolese, quello di oggi pomeriggio, sarà il primo di tre appuntamenti in sette giorni: dopo il Lentigione di Beretti, infatti, i rossoblù sfideranno mercoledì (alle 14.30) al Galli il Campobasso, negli ottavi di Coppa Italia, poi, domenica prossima (10 dicembre), saranno di nuovo impegnati a Imola per il match contro la Victor San Marino.

Le altre gare: Aglianese-Mezzolara, Carpi-Sammaurese, Corticella-Certaldo, Fanfulla-Prato, Ravenna-Progresso, Sangiuliano-Pistoiese, Sant’Angelo-Borgo San Donnino, Victor San Marino-Forlì.

La classifica: Ravenna 28; Victor San Marino 26; Lentigione e Imolese 24; Pistoiese 22; Corticella e Carpi 21; Fanfulla 20; Forlì 19; Sant’Angelo 17; Aglianese 16; Prato, Sammaurese e Progresso 15; Sangiuliano City 13; Mezzolara 11; Borgo San Donnino e Certaldo 9.