Calcio Serie D. Fezzanese sfiora il colpaccio: "Orgoglioso di questa squadra»

Quinto risultato utile consecutivo per la Fezzanese che pareggia 0-0 a Seravezza con la vice capolista Foligno. I fezzanoti vanno veramente vicini ad un successo che avrebbero meritato per impegno e determinazione dimostrati sul campo, creando più opportunità per segnare rispetto ad un avversario molto forte. Un’ottima prestazione da parte dei verdi, in costante crescita.

Soddisfatto mister Andrea Gatti per la prova offerta dai suoi ma rammaricato per la mancata vittoria: "Abbiamo fatto un’ottima prestazione, devo ringraziare tutti i ragazzi perchè stanno dando di più di quello che hanno dentro. A mio avviso meritavamo di più, abbiamo avuto delle occasioni per segnare veramente importanti: purtroppo se non fai gol dopo rischi anche di perdere. Il Foligno è una squadra forte, non a caso seconda in classifica. Faccio i complimenti a tutta la squadra perché è stata veramente encomiabile come ci sta capitando da un po’ di partite: questo è lo spirito giusto e di questo abbiamo bisogno. Quanto fatto finora ad oggi purtroppo non basta, sono orgoglioso di questi ragazzi e dobbiamo continuare su questa strada".

La Fezzanese resta all’ultimo posto a 6 punti da Flaminia e da Trestina, ma nelle prossime due partite avrà la possibilità di accorciare il divario nei due scontri con le dirette concorrenti nella lotta salvezza: si comincia sabato nell’anticipo dalla trasferta sul campo del Flaminia a Civita Castellana (Viterbo).

Paolo Gaeta