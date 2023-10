CALCIO SERIE D. Fezzanese vittoria storica: "Una grande prestazione»

Vittoria storica per la Fezzanese che ha espugnato il mitico stadio ’Ossola’ di Varese grazie a una bella prestazione e un eurogol di Bruccini. "E’ stata una partita combattuta – sottolinea con soddisfazione il tecnico Rolla – C’era la convinzione di portare via punti ed abbiamo fatto un bel primo tempo, dove potevamo già andare in vantaggio con il calcio di rigore che abbiamo fallito. E’ stata ottima la reazione a questo errore. Ho visto una Fezzanese matura che sta molto crescendo, dobbiamo continuare così dato che siamo una squadra giovane dotata di buona tecnica che può essere una mina vagante di questo campionato". Tre punti pertanto fondamentali per i verdi che agganciano al settimo posto proprio il Varese. Nella prossima giornata (la decima) la Fezzanese affronterà al ‘Miro Luperi’ di Sarzana il Ticino nell’anticipo in programma domani, visto chè mercoledì 1 novembre è in programma il turno infrasettimanale.

Paolo Gaeta