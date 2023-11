Calcio, serie D. Figline, la matricola che vola. E il Cenaia rinuncia al ricorso

Il Figline può stare tranquillo e godersi la vittoria. Oggi, il giudice sportivo dovrebbe omologare il risultato di Cenaia-Figline 1965, gara del girone E di serie D terminata 4-3 per il Figline. La società pisana non avrebbe presentato ricorso per errore tecnico dell’arbitro – come invece si vociferava al termine della partita –. Sulla dinamica dell’episodio incriminato, quando la palla calciata da un giocatore di casa colpiva involontariamente l’arbitro, quest’ultimo ha proceduto a rimetterla in gioco come da regolamento, con il Figline che sugli sviluppi dell’azione poi è riuscito a segnare il gol del 3-1. Dunque, la sorprendente matricola Figline del tecnico Stefano Tronconi funziona. Festeggia questa nuova impresa, la terza in trasferta grazie ai gol di Torrini, Rufini, Zhupa e Zellini, un successo che conferma la solidità del gruppo gialloblù.

"Era una partita molto delicata — precisa il tecnico Tronconi — Vincere sul campo del Cenaia fa morale e classifica con l’ottavo posto che meritiamo. Sull’episodio della palla scodellata dall’arbitro, non ho niente da ribadire; per noi si è svolto tutto come da regolamento. E’ vero, la mia squadra sta raccogliendo buoni risultati, non smette mai di sorprendermi; sono molto soddisfatto".

Giovanni Puleri