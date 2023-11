Calcio Serie d. Folgore a Casatenovo: "Squadra motivata»

Simone Crippa individua la partita vinta 3-0 contro la Clivense di giovedì pomeriggio come la "fotografia" di quella che deve essere da qui in avanti la sua Folgore Caratese. Magari già a partire da questo pomeriggio a Casatenovo contro la Casatese dell’ex Commisso in panchina. "Preparare le partite dopo una vittoria è sempre più stimolante e motivante perché i ragazzi hanno già la testa rivolta verso l’impegno successivo con una carica positiva. Si può preparare l’appuntamento al meglio e sull’onda dell’entusiasmo". Crippa si riferisce ai 90 minuti di Verano Brianza "…come la base di partenza per ogni partita da qui in avanti. L’atteggiamento fin da subito era quello giusto ed è quello che dobbiamo mettere in campo ogni volta". Interessante il cenno sulla condizione fisica che sette giorni fa a Ciserano, sul finale, è andata in calando. "Stiamo meglio anche sotto quel punto di vista".

Ro.San.