Calcio Serie D. Folgore, Milan Primavera ko

Nuova vittoria in amichevole per la Folgore Caratese.

Dopo quella contro la Primavera del Como, a inchinarsi ieri pomeriggio dinanzi ai lambraioli è stata la Primavera del Milan, battuta a Carate Brianza con il sonoro risultato di 3 a 1.

I brianzoli sono partiti subito forte trovando il vantaggio dopo un quarto d’ora con Samotti sugli sviluppi di corner, mentre il raddoppio è giunto poco prima del riposo ad opera di Aziz.

Pio Loco con un destro al fulmicotone infila il terzo gol al 71’.

Il gol della bandiera degli ospiti porta la firma di Ossola nel finale. Un ottimo test per la Folgore Caratese a meno di dieci giorni dall’esordio in Coppa Italia in programma domenica 30 agosto ma anche per la Primavera del Milan che ha potuto prendere confidenza con il campo che lunedì pomeriggio ospiterà il match valido per la seconda giornata di campionato tra i giovani rossoneri e il Sassuolo.

Mister Belmonte in partenza ha schierato un 4-3-3 con Salvalaggio tra i pali, difesa a quattro con Bellia (’07) e Santarpia (’06) sulle corsie, Aprile e Samotti al centro, in mezzo al campo Piantoni, Castellano play e Matteucci. Davanti Aziz con Forchignone e Gambino.

Ro.San.