Calcio serie D. Folgore, ritorno alla vittoria: il “coast to coast” di Cavallini

Il suo “coast to coast” ha rischiato di diventare virale sui social. Perché prendere palla poco oltre la propria area di rigore, percorrere una sessantina di metri e col sinistro battere il portiere avversario con un preciso diagonale è cosa che piace. Tiratina d’orecchie ai giocatori della Virtus Ciserano che glielo hanno concesso, bravo lui che ci è riuscito. Anche perché il primo gol in serie D in carriera di Giacomo Cavallini, centrocampista classe 2004, vale il ritorno al successo della Folgore Caratese dopo un mese di astinenza. Arrivato in Brianza a metà settembre, Cavallini è nato a Bologna, ha la faccia e i modi di fare da ragazzo perbene, cresciuto nel settore giovanile dello Sport Club Progresso di Castelmaggiore. Nel 2021 lo nota il Carpi, l’anno scorso ha fatto molto bene nella Primavera 2 della Reggiana (27 presenze e 3 reti). "Ho caratteristiche più offensive che difensive, mi piace spingere, cercare l’uno contro uno". Come nel secondo tempo di domenica. "Me la sono sentita, ho visto che c’era campo. Ho saltato il primo uomo e sono arrivato fino a poter calciare. Sono contentissimo per aver contribuito alla vittoria". Il momento non era semplice. "Eravamo reduci da tanti pareggi e da una brutta sconfitta ma soprattutto da una settimana complicata tra cambi di allenatore e di staff. In questi casi l’ambiente è teso, ma noi da grande gruppo quale siamo ci siamo levati la tensione di dosso e possiamo riprendere la corsa per raggiungere quello che è l’obiettivo stagionale".

Ro.San.