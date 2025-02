Calcio Serie D. Folgore strapazza Breno e sale a -5 dalla vetta

Per come si sono evolute le cose, forse, meglio di così non poteva proprio andare. La Folgore Caratese torna a essere straripante tra le mura amiche e trascinata dal solito Ferrandino cala il poker contro il Breno (4-2) e sale a quota 50 raggiungendo di nuovo al secondo posto un Desenzano sprecone che contro l’imbattuto (nel 2025) ChievoVerona non va oltre il pareggio (1-1) fallendo clamorosamente al 94’ il rigore della vittoria.

Risultato perfetto (1-1) anche nel derby bresciano tra la capolista Ospitaletto e la pericolosissima Pro Palazzolo che resta leggermente staccata. Dopo un turno così importante, la classifica vede la squadra di Carobbio a -5 dalla vetta, traguardo assolutamente raggiungibile in virtù anche di un calendario da qui alla fine favorevole con gli scontri diretti contro Varesina, Desenzano e Ospitaletto sempre allo Sportitalia Village. Particolare, questo, da non sottovalutare a patto però di non incorrere in giornate storte.

Col Breno non c’è mai stata partita. E domenica difficilissima trasferta a Sant’Angelo Lodigiano.

Ro.San.