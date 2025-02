CALCIO SERIE D. Forlì, in palio oggi 6 biglietti omaggio

Sei nostri lettori tifosi del Forlì Calcio potranno assistere gratuitamente domani alla partita dei galletti contro la Cittadella Vis Modena. Grazie alla media-partnership tra la società calcistica di viale Roma e il nostro giornale, in ogni settimana in cui il Forlì giocherà allo stadio Morgagni metteremo in palio appunto sei biglietti. Per cercare di ottenerne uno per questa domenica bisogna chiamare oggi alle 13 in punto allo 0543.453201. I sei lettori più veloci e fortunati a trovare la linea libera avranno il tagliando omaggio per il settore di tribuna laterale (lato via Emilia).