CALCIO - SERIE "D». Ghiviborgo: ufficializzati due punti in più a tavolino

Lo avevamo già anticipato nei giorni scorsi. Ora, però, c’è l’ufficialità. Accolto il ricordo del Ghiviborgo per la posizione irregolare del giocatore dell’Orvietana, Fabri, nella partita del 19 novembre scorso, sul campo terminata 1-1. Il risultato diventa 3-0 a tavolino per i colchoneros. Un colpo grosso perché ciò consente ai biancorossoazzurri di scavalcare il S.Donato Tavarnelle e di portarsi in settima posizione, a quota 25, a due lunghezze dai "cugini" del Tau Altopascio, sesti, con 27 punti. Gli umbri, al contrario, scendono a 15, in zona play-out. Diventano otto i successi della squadra di Lelli e l’unico pareggio stagionale rimane quello di domenica scorsa a Seravezza.

Domenica al "Carraia" arriverà il Cenaia, penultimo e che sta rescindendo diversi contratti: l’attaccante Bruzzi, i difensori, Velani e Zaccagnini, i centrocampisti Baesso e Quilici.

M. S.