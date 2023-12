CALCIO SERIE D. Giana col poker nel mirino: "L’obiettivo resta salvarci»

Torna al Città di Gorgonzola la Giana Erminio che oggi affronta alle 18.30 il Trento. I biancoazzurri di mister Andrea Chiappella sfidano gli aquilotti gialloblù che precedono nella graduatoria del girone A del campionato di serie C di appena una lunghezza. L’occasione è dunque propizia per tentare il sorpasso ai danni dell’avversario di turno o quanto meno non perdere le distanze. Tommaso Fumagalli (nella foto), che ha già siglato in questo torneo sette reti, inquadra così il momento del proprio club tornato tra i professionisti in questa stagione: "Dobbiamo ancora migliorare, se sono arrivate tre vittorie consecutive vuol dire che il lavoro sta pagando, però dobbiamo imparare a chiudere prime le partite. Dobbiamo lavorare sotto questo aspetto perché il nostro obiettivo è il raggiungimento della salvezza e non possiamo permetterci di pareggiare certi tipi di gare".

L’attacco della Giana è dunque pronto con il contributo di tutta la squadra a dire la propria anche in questo incontro contro il Trento, avversario ostico per tutte le rivali: "L’intesa è positiva con tutti i compagni di reparto: ci troviamo bene anche durante gli allenamenti per dare seguito agli schemi che ci impartisce il nostro allenatore. C’è un ottimo rapporto a livello umano e in campo perciò è anche facile giocare l’uno per l’altro", dice Fumagalli, che si è messo in mostra per le sue grandi capacità balistiche e spiega il segreto delle sue prodezze nelle conclusioni. "Anche in allenamento provo sempre i tiri, quindi sono contento quando in partita il lavoro ripaga con un bel gol all’avversario. Ma non posso fermarmi qui, devo invece continuare a lavorare con i miei compagni di squadra e pensare sempre alla partita che bisogna affrontare. a cominciare da questa con il Trento che non sarà semplice".

Luca Di Falco