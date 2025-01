Calcio - Serie "D»: girone "E», il punto. Bacci: "Ottima prova. Un Ghiviborgo cinico»

Con una prestazione attenta e pratica, il Ghiviborgo è tornato dal difficile campo del San Donato Tavarnelle con una vittoria importante e meritata, dall’alto peso specifico, che permette alla formazione della Media Valle di salire a quota 34 in classifica (un gran bel bottino!) ed a bomber Lorenzo Gori di portarsi a 16 centri stagionali, grazie al colpo di testa da tre punti messo a segno in terra fiorentina. Ma l’aspetto che più risalta, nel blitz messo a segno dai ragazzi di Tommaso Bellazzini, è quello di non aver preso gol: uno zero nella casella delle reti subìte molto raro per il Ghivi.

"Siamo tutti molto soddisfatti – afferma il direttore sportivo Roberto Bacci (foto) – : sia del risultato, che della prova, su un terreno di gioco bruttissimo e contro un avversario tosto e scorbutico. Per una volta siamo stati costretti a snaturare le nostre caratteristiche, cambiando il modo di giocare, senza la classica costruzione dal basso, veramente troppo pericolosa da attuare su un campo che non la permetteva".

"Molto buono il nostro primo tempo – continua Bacci – : siamo passati in vantaggio e non abbiamo mai rischiato. In avvio di ripresa è stato, poi, annullato il gol del possibile raddoppio di Fischer, mentre il San Donato ha cercato le soluzioni per arrivare al pareggio, ma è rimasto in dieci e noi abbiamo tenuto bene, riuscendo a portare a casa un successo molto prezioso".

Colpaccio, dunque, di gran valore, anche e soprattutto per il carattere e l’applicazione tattica di un gruppo che continua a crescere ed a salire in una classifica che sta diventando sempre più bella. Ora si torna a lavorare per preparare al meglio la gara interna di domenica prossima, quando, all’ "Elso e Rolando Bellandi", arriverà l’Aquila Montevarchi. Inoltre, dopo gli arrivi dei giovani Coppola (attaccante esterno classe 2006) e Bonafede (difensore esterno del 2005), è atteso un altro colpo di mercato per completare ulteriormente l’organico a disposizione di Bellazzini: si parla di una punta d’esperienza da affiancare a bomber Gori. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Flavio Berlingacci