Calcio - Serie "D»: girone "E». Ghiviborgo, Bellazzini:: "Una giornata storta»

Uscito con una sconfitta interna dalla 20ª, il Ghiviborgo mastica amaro e torna a lavorare sul campo per preparare al meglio la trasferta di Siena, prestigiosa ed importante per tutto il club, considerando il nobile passato dei bianconeri. Prima, però, merita analizzare lo stop interno con l’Aquila Montevarchi, avversario tosto e quadrato, arrivato all’ "Elso e Rolando Bellandi" superabbottonato, per poi colpire ed affondare i colchoneros nell’unico tiro in porta. Scuro in volto e con poca voglia di parlare, trainer Bellazzini ha commentato così la prova dei suoi nel post-partita.

"A differenza di altre volte – ha detto il trainer – , non abbiamo concesso praticamente nulla all’avversario: loro hanno fatto zero tiri in porta (solo quello dal corner in cui è scaturito il gol decisivo, ndr), mentre il Ghiviborgo ha avuto una grossa occasione per segnare sul finale di primo tempo. I miei ragazzi hanno avuto un netto predominio per tutta la gara, soprattutto nella ripresa, quando il Montevarchi si è ulteriormente abbassato a difesa del vantaggio, con quasi tutti i suoi effettivi dietro la linea della palla. Purtroppo, rispetto ad altri match, non abbiamo saputo concretizzare la gran mole di gioco prodotta".

"Anche per alcune assenze pesanti? Chi ha giocato – spiega Bellazzini – ha, comunque, fatto bene, ma sappiamo tutti che Gori e Nottoli hanno realizzato 25 reti in due. Non direi, però, che è una questione di singoli, ma di giornata. In questa domenica, evidentemente, abbiamo avuto più difficoltà ad essere concreti anche, ripeto, per la disposizione tattica dell’avversario. Per una delle rare volte non siamo riusciti a segnare, davanti siamo stati meno brillanti ed è andata così".

Una difficile settimana attende, ora, la compagine della Media Valle del Serchio: ci sono da recuperare gli infortunati Gori (bomber con 16 reti all’attivo), capitan Nottoli, il difensore Bura, uscito al 34’ del primo tempo nella sfortunata prova contro i rossoblu valdarnesi; mentre l’altro difensore, Lopez Petruzzi, dopo l’espulsione rimediata nel finale di gara, sarà sicuramente squalificato.

