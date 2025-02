Calcio - Serie "D»: girone "E». Ghiviborgo in casa. Arriva il Flaminia

Dopo due trasferte consecutive, il Ghiviborgo torna fra le mura amiche per ospitare il Flaminia Civitacastellana, formazione laziale che occupa il penultimo posto in classifica, con un solo e unico obiettivo, quello di vincere per rimanere nella parte alta della graduatoria e, soprattutto, per mettere altro fieno in cascina, in attesa di altri impegni ben più difficili. Non per questo, però, la gara contro i rossoblu della provincia di Viterbo è da ritenersi facile: anzi, tutt’altro, dato che i colchoneros soffrono questo tipo di avversari che arrivano all’ "Elso e Rolando Bellandi" ben allineati e coperti, con dieci giocatori dietro la linea della palla, ma pronti a colpire in contropiede.

In verità il Flaminia è in crisi, reduce dalla sconfitta interna con il Follonica Gavorrano e, con appena 16 punti, in una classifica molto deficitaria, è la squadra con il minor numero di vittorie in campionato, appena tre; segna poche reti (soltanto 18) ed è una delle più serie candidate alla retrocessione diretta, insieme alla Fezzanese. Il pronostico è, dunque, tutto dalla parte dei ragazzi di Tommaso Bellazzini che hanno ripreso ad allenarsi mercoledì e si presentano alla sfida praticamente al completo, salvo un paio di situazioni da valutare, come il risentimento muscolare per il difensore Bassano ed una leggera distorsione per il centrocampista Campani, comunque recuperati.

Allenatore e staff tecnico hanno preparato molto bene questa partita che può dare ulteriore tranquillità a tutto l’ambiente e va sfruttata in pieno, con Bellazzini che ha l’imbarazzo della scelta sugli effettivi da mandare in campo, con diverse, valide alternative in più ruoli, anche se la sensazione è che il probabile schieramento non si discosti molto da quello visto negli ultimi match. Altra nota positiva, il rientro del centrale difensivo Conti che ha scontato un turno di squalifica.

Quindi, salvo defezioni dell’ultim’ora, questo il possibile "undici" anti-Flaminia, con alcuni dubbi da risolvere; e le parentesi sono d’obbligo (3-2-4-1): Bonifacio (2006) o Gambassi (2006) fra i pali; Conti, Lopez Petruzzi e Bura (2004) o Bassano a comporre la linea difensiva; Simonetta (2006) o Campani e Barbera (2004) in mediana; Giannini (o Bonafede, 2006) esterno basso a destra; capitan Nottoli e Noccioli (o Fischer, 2005) sulla tre-quarti; Vari esterno alto a sinistra; bomber Gori (salito a quota 17 centri stagionali) centravanti. Atteso un buon pubblico; calcio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci