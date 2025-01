Calcio - serie "D»: girone "D». Riccione-Tau si gioca al "Nicoletti». Il Comune ha dato l’ok ai romagnoli

La gara Riccione-Tau Altopascio, per la terza giornata del campionato di serie "D" girone "D", si giocherà a Riccione. Che c’è di strano, direte voi? Ecco la risposta. Tutta la stagione il team romagnolo ha disputato le sue gare interne allo stadio "Calbi" di Cattolica. Poi, però, a quanto sembra, c’è stato lo sfratto. Quindi il team biancoceleste, per la prima volta giocherà allo stadio della città, all’impianto "Italo Nicoletti", in via Forlimpopoli. L’accordo con il Comune è per tre partite, poi si vedrà. La prima di queste sarà proprio contro la formazione di Venturi. Una situazione piuttosto delicata, quella dei romagnoli, con molti giocatori che se ne sono andati.

M. S.