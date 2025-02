Calcio - Serie "D»: girone "E». Ghiviborgo, Bellazzini:: "Sconfitta immeritata»

Un Tommaso Bellazzini (foto) molto amareggiato per il risultato, ma non certo per la prestazione della suadra nel tiratissimo derby con il Seravezza che il Ghivi non meritava sicuramente di perdere; anzi, tutt’altro. Corsa, impegno, pressione e buone giocate non sono, però, bastate per avere ragione della formazione versiliese, brava e fortunata nei momenti decisivi del confronto.

"Per oltre un’ora siamo stati superiori all’avversario – afferma l’allenatore colchonero – . Poi, nel finale, siamo un po’ calati ed il Seravezza ha raccolto molto più di quanto meritasse: un vero peccato aver perso questa gara".

Cosa vi siete detti al termine del match?"Che se continuiamo su questa strada, a fornire queste prestazioni, di partite ne perderemo poche. Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno fornito una prova straordinaria. La sconfitta è decisamente immeritata; devo solo fare i complimenti a tutto il gruppo per come ha interpretato una sfida così difficile e contro un avversario molto forte, giocando meglio del Seravezza. E non è poco".

Poi un calo nel finale e alcune sostituzioni: dovute ad un aspetto fisico o prettamente tattico?"Alcuni ragazzi erano stanchi: del resto 60-70’ di pressione e di ritmi alti si sono fatti sentire; poi sono stati solo gli episodi a decidere il confronto".

Ghiviborgo, comunque, ancora vicino alla zona play-off, quali gli obiettivi, ora?"Raccogliere il massimo. Prima per raggiungere il primo obiettivo stagionale, la matematica salvezza; poi per raggiungere il secondo obiettivo: il campionato da finire in crescita, valorizzando tutti i giovani che abbiamo; il risultato finale ne sarà una logica conseguenza".

Fa male, quindi, lo stop nel derby; ma la prestazione dà ulteriore fiducia in prospettiva futura: questo, in estrema sintesi, ciò che ha detto la sfida appena andata in archivio. Ora si torna a lavorare sul campo per preparare al meglio il prossimo match, l’insidiosa trasferta sul campo del Terranuova Traiana, formazione in lotta per non retrocedere.

Flavio Berlingacci