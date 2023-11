Calcio, serie D girone B. Esame Virtus Ciserano per l’Arconatese

LEGNANO (Milano)

Nel girone B della serie D importante esame per la capolista Arconatese che fa visita oggi pomeriggio alla Virtus Ciserano Bergamo. Gli oroblù dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia in settimana, tornano a concentrarsi sul campionato e l’allenatore Giovanni Livieri sottolinea quanto la gara di oggi sia insidiosa: "E’ una partita importante su un campo dove è difficile fare risultato e partite come queste aiutano i ragazzi a migliorare sempre di più nel percorso che facciamo".

Esame nella bergamasca anche per il Legnano di mister Zattarin con i lilla attesi alla prova del 9 dal Brusaporto. Il tecnico padovano portato dal direttore generale Ferroni ha dato una quadratura tattica alla squadra e il severo test odierno rappresenta un bel banco di prova. La Castellanzese del tecnico Scalise dopo la sconfitta di domenica scorsa al Mari con il Legnano torna al Provasi per ricevere il Crema di Andrea Danesi. La Tritium che ha appena ingaggiato il centrocampista Simone Selmi gioca a Verano Brianza contro la Folgore Caratese una partita dall’alta posta in palio. Il Club Milano invece per questa quattordicesima giornata del campionato di serie D si appresta sotto la conduzione tecnica di mister Scavo a far visita alla Varesina di Spilli, galvanizzata dal passaggio di turno in Coppa Italia.

Luca Di Falco