Calcio, Serie D girone C. Breno e Castegnato: due esami importanti in chiave salvezza

BRENO (Brescia)

L’inseguimento alla salvezza di Atletico Castegnato (nella foto) e Breno, le due bresciane inserite nel girone C di serie D, passa questo pomeriggio attraverso una trasferta di assoluto rilievo. Il programma della quindicesima giornata di andata, infatti, chiama entrambe a rendere visita ad una rivale diretta per un duello che mette in palio punti che valgono letteralmente doppio. Particolarmente delicato è il compito che dovranno condurre a termine i granata di mister Bersi, che sono staccati sei punti dalla zona salvezza e saranno di scena in casa del Monte Prodeco, proprio una delle pericolanti che al momento si trova al di fuori dei play out. I camuni, che prima della sconfitta interna di domenica scorsa col Bassano hanno fatto intravedere segnali incoraggianti, devono dare fondo alle proprie risorse per cercare di ridurre le distanze e mantenere aperta la strada che permette di scongiurare le insidie degli spareggi-salvezza. Un discorso simile vale per la compagine franciacortina, che è risalita a -3 dalle desiderate posizioni tranquille, dove si trova, tra gli altri, il Montecchio Maggiore, che ospiterà la compagine di mister Guerra in terra vicentina per una sfida diretta che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare.

Luca Marinoni