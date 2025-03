Calcio - Serie "D»: girone "E», l’analisi. Bacci: "Ghivi fumoso. Ma il rigore non c’era»

Tornato con una brutta sconfitta da Terranuova Bracciolini, il Ghiviborgo lavora sul campo per preparare al meglio la sfida più importante del campionato contro la capolista Livorno che, domenica prossima, arriva in Media Valle del Serchio, presumibilmente per l’ultima volta, visto che il ritorno in serie "C" della compagine labronica è solo una questione di matematica.

Al di là di questo appuntamento di assoluto prestigio, c’è, però, da analizzare una battuta d’arresto che ha lasciato molta amarezza, come traspare dalle parole del direttore sportivo Roberto Bacci (foto). "Contro il Terranuova Traiana abbiamo fatto la partita, ma siamo stati poco concreti e scarsamente pericolosi – afferma il “ds” – . Il nostro possesso palla è stato costante, ma, soprattutto nel primo tempo, non abbiamo mai inciso, regalando, di fatto, 45 minuti all’avversario. In avvio di ripresa c’è stato, poi, il contestato episodio del rigore che ha permesso alla formazione locale di passare in vantaggio: un penalty che, a mio avviso, non c’era. E’ su questa rete che il Terranuova ha costruito la sua affermazione, con una condotta di gara fatta di continue perdite di tempo, utilitaristica e senza troppi complimenti, visto che, per loro, i tre punti erano fondamentali in ottica salvezza".

"La colpa del Ghivi – osserva Bacco – è stata quella di non imbastire una reazione importante, con tanto possesso, ma nessuna concretezza, anche per il gioco ostruzionistico dei padroni di casa, su un terreno pessimo che non favoriva buone trame. Ora dobbiamo guardare avanti: domenica arriva una squadra fortissima ed i ragazzi sono chiamati ad una grande prestazione per fare risultato".

E cresce già l’attesa per l’arrivo del Livorno, seguito come sempre da un bel numero di tifosi, che vorrà "vendicare" la sconfitta dell’andata, quando i colchoneros compirono una vera e propria impresa sportiva, rifilando quattro reti a domicilio agli amaranto. Ghiviborgo sfavorito dal pronostico, ma con l’obiettivo di concedere un clamoroso bis: le motivazioni non mancano; sarà il campo a dire dove potrà arrivare l’undici di Bellazzini.

