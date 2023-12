Calcio, Serie D girone D. Fanfulla-Sangiuliano: un derby per risalire. Il Sant’Angelo va a Pistoia

Arriva il Sangiuliano City a far visita oggi pomeriggio al Fanfulla (nella foto). E’ la partita clou della giornata odierna del girone D della Serie D, con mister Omar Albertini che dichiara alla vigilia: "Vogliamo vincere. Sappiamo che in casa non stiamo raccogliendo come in trasferta, ma siamo pronti a dare tutto sul campo per far felici i nostri tifosi, in una partita difficile contro un avversario di qualità e con giocatori di spessore. La loro classifica al momento non rispecchia i loro valori e capacità, ma conosciamo bene le caratteristiche e le potenzialità del Sangiuliano City di mister Andrea Ciceri". "Mi aspetto -aggiunge il tecnico del Guerriero- una gara importante, tra due formazioni che vogliono fare risultato e che non attenderanno sicuramente l’avversario, ma saranno pronte ad attaccare e fare male. Ai miei ragazzi continuerò a chiedere di dare il massimo, di lottare su ogni pallone lavorando duro per la squadra". Nel medesimo girone sempre questo pomeriggio il Sant’Angelo di mister Antonio Palo è atteso da una trasferta molto impegnativa allo stadio Melani per giocare contro la Pistoiese: una sfida che si prepara da sé quanto a motivazioni, con i rossoneri barasini, consapevoli di misurarsi contro una delle corazzate dei piani alti del girone.

L.D.F.