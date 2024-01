Calcio Serie D. Gol contestato, rabbia Fezzanese: "Battuti dopo una bella partita»

Un gol apparso ai più irregolare nel finale di partita, costa la sconfitta alla Fezzanese contro la capolista Alcione Milano. Dito puntato sulla rete del vantaggio ospite nata da una posizione di fuorigioco non rilevata dall’assistente arbitrale. Grande pertanto il rammarico da parte dei fezzanoti che pur giocando in dieci per un tempo (espulsione di Nicolini) hanno tenuto validamente testa ad un avversario di valore. Il mister Cristiano Rolla è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona fase difensiva contro una squadra molto forte in un campo pesante. L’episodio dell’espulsione sicuramente ha condizionato l’andamento della partita. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi che, anche in 10, hanno tenuto testa alla prima in classifica. Il nostro percorso è questo, stiamo crescendo, c’è una mentalità giusta e i ragazzi hanno dato una risposta molto importante. corta. Adesso abbiamo una serie di partite molto importanti, a cominciare dalla trasferta di Bra sperando di recuperare qualche giocatore. Sono comunque contento, siamo in crescita" I verdi vedono avvicinarsi la zona play-out, distante ora a solo 2 punti.

Paolo Gaeta