Calcio Serie D, Graffiedi fa ampio turnover pensando a domenica: rossoblù eliminati dal Piacenza 2-1 ai trentaduesimi di finale. Progresso con la testa all’Imolese: addio Coppa

Si ferma ai trentaduesimi di finale l’avventura del Progresso in Coppa Italia Serie D. A spuntarla, al ‘Garilli’ di Piacenza, sono stati infatti i padroni di casa con il punteggio di 2-1, con il team rossoblù che, già da oggi, inizierà a lavorare per preparare nel migliore dei modi l’atteso derby salvezza contro l’Imolese in programma domenica al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore. Proprio in vista di quest’ultimo match, mister Mattia Graffiedi decide di ricorrere a un ampio (per non dire totale) turnover cambiando undici undicesimi della squadra che, quattro giorni fa, ha trovato la prima vittoria stagionale andando a espugnare il campo del Cittadella Vis Modena.

La sfida si apre con ritmi piuttosto blandi e, per assistere alla prima occasione, occorre addirittura attendere il 26’: è Arba, servito da Pino, a liberarsi da buona posizione, ma a preferire un dribbling (sbagliato) a una più comoda conclusione verso la porta. A due dall’intervallo è Campagna a incunearsi bene in area e a scagliare un diagonale ottimamente respinto da Gelati. Al 3’ della ripresa, il Piacenza trova il vantaggio: è Garnero, approfittando di una palla recuperata sulla trequarti da Pino, a presentarsi a tu col portiere e a gonfiare la rete.

Passano appena sei giri di orologio e il Progresso trova il pari: su un cross dalla destra di Mezzadri Majani, la difesa locale si dimentica di marcare Mascanzoni che, con un’intelligente spizzata, fa 1-1. Ma, proprio quando la sfida sembrava ormai essere destinata ai calci di rigore, ecco che si verifica l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un corner, Campagna colpisce di testa e l’arbitro, ravvisando un decisivo tocco di mano di Cavini, decide di decretare il penalty con conseguente espulsione per aver negato una chiara occasione da gol dello stesso centrocampista rossoblù. Sul dischetto si presenta D’Agostino che, con freddezza, fissa il punteggio sul definitivo 2-1.